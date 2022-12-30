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19:47, 30 декабря 2022Ценности

Девушка примерила наряд своей тети из 1980-х и восхитила пользователей сети

Блогерша bumpkinbaby примерила наряд своей тети из 1980-х и восхитила пользователей сети

Кадр: @bumpkinbaby

Блогерша с никнеймом @bumpkinbaby примерила наряд свой тети, который та носила в 1980-х годах, и восхитила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка предстала во фланелевой рубашке в красную, зеленую, фиолетовую и черную клетку фасона оверсайз, и в юбке со складками длины миди ей в тон. Данные предметы гардероба составляли часть школьной формы ее родственницы, пояснила девушка. Кроме того, она дополнила образ черным беретом, ремнем с пряжкой, а также лоферами и белыми носками и кроп-топом.

Ролик набрал более 200 тысяч просмотров. Зрители оценили наряд девушки в комментариях. «Хочу такую же одежду больше всего на свете», «Боже, как мило», «Атмосфера Вивьен Вествуд [британский модельер]», — заявили они.

Ранее блогерша Алисса Миллеза примерила старую одежду своей бабушки во время разбора гардероба и восхитила пользователей сети.

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Алина Гостева
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