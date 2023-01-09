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11:42, 9 января 2023Бывший СССР

В Минске начался суд по делу сотрудников «Тут бай медиа»

Суд в Минске начал рассматривать дела в отношении сотрудников «Тут бай медиа»

Фото: Василий Федосенко / Reuters

В понедельник, 9 января, Минский городской суд начал рассматривать уголовные дела, возбужденные в отношении сотрудников ООО «Тут бай медиа». Об этом сообщает газета «СБ. Беларусь сегодня».

Отмечается, что в суд было направлено уголовное дело против гендиректора компании Людмилы Чекиной. Также в инстанцию поступили дела в отношении главного редактора «Тут бай медиа» Марины Золотовой и сотрудников компании Екатерины Ткаченко, Елены Толкачевой и Ольги Лойко. Их дела рассматриваются в закрытом режиме.

«Золотовой и Чекиной была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным — поручительство, поэтому на суде Лойко, Толкачевой и Ткаченко нет», — уточняется в материале.

Фигурантам дела вменяют уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов. Также им инкриминируют распространение материалов с призывами к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, разжигание социальной вражды и розни и участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок. Еще девять фигурантов дела признали свою вину, возместили ущерб и заявили ходатайства в адрес президента Белоруссии об освобождении от уголовной ответственности.

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ООО «Тут бай медиа» владеет оппозиционным изданием Tut.by. Его журналисты активно освещали массовые протесты, которые прошли в Белоруссии в 2020 году после президентских выборов. На них, по официальным данным, победил действующий глава страны Александр Лукашенко.

В 2021 году суд в Минске признал материалы Tut.by экстремистскими, а в 2022 году ООО «Тут бай медиа» было признано экстремистской организацией. Деятельность Tut.by в стране запрещена.

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Полина Матюхина
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