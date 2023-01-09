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20:26, 9 января 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал способ снизить риск развития заболеваний за две минуты

Мясников заявил, что даже небольшая физическая нагрузка снижает риск рака

Фото: unsplash

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников призвал россиян заниматься двигательной активностью в течение дня. По словам специалиста, даже небольшая физическая нагрузка почти в два раза снижает смертность от рака и сердечно-сосудистых болезней. Способ предотвратить риск развития серьезных заболеваний он назвал в Telegram.

Доктор рассказал о результатах исследования, опубликованных в журнале Nature Medicine. Ученые в течение семи лет наблюдали за несколькими десятками тысяч человек в возрасте от 40 до 60 лет, которых поделили на две группы.

Те, кто вошел в первую группу, вели обычный сидячий образ жизни, а те, кто попал во вторую, добавили в свою жизнь незначительные физические нагрузки. «Физкультурой они тоже не занимались, но в течение для резко усиливали свою двигательную активность: то по лестнице поднимутся, то быстро пройдутся, то еще что. Причем эти эпизоды интенсивной активности не превышали по времени двух минут», — описал условия эксперимента врач.

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«Две минуты и посмотрите на конечный результат: в группе людей с эпизодами взрывной физической нагрузки по две минуты в среднем трижды в день смертность от рака и сердечно-сосудистых болезней была за 7 лет на 47 процентов ниже, чем в группе "ленивцев"! Цифры более чем убедительные!» — написал он.

В заключение доктор порекомендовал тем, кто «хочет жить», хотя бы на две минуты в день отрываться от дивана.

Ранее Мясников призвал россиян «не бухать», «не курить» и «не толстеть», чтобы сохранить здоровье. Помимо этого, в список правил для хорошего самочувствия специалист внес двигательную активность.

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Денис Савосин
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