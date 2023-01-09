Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:02, 9 января 2023Бывший СССР

На Украине назвали сумму госдолга для выплаты в 2023 году

Минфин Украины: Киев в 2023 году выплатит почти 18 миллиардов долларов госдолга

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Украина в 2023 году должна выплатить госдолг в размере 17,9 миллиарда долларов (658,4 миллиарда гривен), пишет издание «Лига.нет» со ссылкой на данные министерства финансов страны.

Журналисты уточнили, что из почти 18 миллиардов долларов 14,6 миллиарда будут направлены на обслуживание и погашение государственного внутреннего долга. 3,3 миллиарда долларов Киев должен передать на обслуживание и погашение государственного внешнего долга. Пик выплат ожидается в мае — 2,78 миллиарда долларов, назвал подробности источник. Кроме того, большие суммы предстоит отдать в июне (2,45 миллиарда долларов) и ноябре (2,29 миллиарда долларов).

Ранее в июле Минфин ФРГ заявил, что Киев получил возможность не обслуживать государственный внешний долг до конца 2023 года из-за продолжающихся на территории страны боевых действий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны Украины заявило о мощном штурме Соледара российскими войсками
В Киеве сообщили об аварийных отключениях света из-за похолодания
На Украине назвали сумму госдолга для выплаты в 2023 году
Принц Гарри назвал своего настоящего отца
Тарасова оценила возможность бойкота европейцами ОИ-2024 из-за допуска россиян
Европу предупредили о последствиях эмбарго на российские нефтепродукты
Минобороны Украины заявило о резком падении боеспособности ВСУ
В США оценили вероятность сокращения средств на помощь Украине в 2023 году
ООН заявила о работе над снятием препятствий для экспорта российских удобрений
Пластический хирург рассказал об извлеченных из тел женщин неожиданных предметах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.