На Украине назвали сумму госдолга для выплаты в 2023 году

Минфин Украины: Киев в 2023 году выплатит почти 18 миллиардов долларов госдолга

Украина в 2023 году должна выплатить госдолг в размере 17,9 миллиарда долларов (658,4 миллиарда гривен), пишет издание «Лига.нет» со ссылкой на данные министерства финансов страны.

Журналисты уточнили, что из почти 18 миллиардов долларов 14,6 миллиарда будут направлены на обслуживание и погашение государственного внутреннего долга. 3,3 миллиарда долларов Киев должен передать на обслуживание и погашение государственного внешнего долга. Пик выплат ожидается в мае — 2,78 миллиарда долларов, назвал подробности источник. Кроме того, большие суммы предстоит отдать в июне (2,45 миллиарда долларов) и ноябре (2,29 миллиарда долларов).

Ранее в июле Минфин ФРГ заявил, что Киев получил возможность не обслуживать государственный внешний долг до конца 2023 года из-за продолжающихся на территории страны боевых действий.