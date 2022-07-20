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Украина сможет не обслуживать госдолг до конца 2023 года

Группа кредиторов Украины разрешила ей не обсуживать госдолг до конца 2023 года

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Украина получила возможность не обслуживать государственный внешний долг до конца 2023 года из-за продолжающихся на ее территории боевых действий. Об этом говорится в заявлении Двусторонней группы кредиторов республики, опубликованном на сайте Минфина ФРГ.

Международная группа кредиторов Украины включает в себя представителей Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и США. Наблюдателями в ней выступают еще 15 государств.

Отсрочка Киеву будет предоставлена, начиная с 1 августа. Как отмечают кредиторы, в случае непредвиденных обстоятельств принятые меры могут быть продлены еще на один год.

«Мы также настоятельно призываем всех других официальных двусторонних кредиторов как можно быстрее достичь договоренности с Украиной о приостановке обслуживания долга», — говорится в заявлении группы.

Отсрочку выплат по облигациям правительство Украины запросило в среду, 20 июля. Ранее оно задумалось над возможностью реструктуризации госдолг. К 1 сентября выплаты должны будут составить 1,41 миллиарда долларов, свою помощь Киеву уже предложил Международный валютный фонд (МВФ).

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Алевтина Запольская
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