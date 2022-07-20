Украина сможет не обслуживать госдолг до конца 2023 года

Группа кредиторов Украины разрешила ей не обсуживать госдолг до конца 2023 года

Украина получила возможность не обслуживать государственный внешний долг до конца 2023 года из-за продолжающихся на ее территории боевых действий. Об этом говорится в заявлении Двусторонней группы кредиторов республики, опубликованном на сайте Минфина ФРГ.

Международная группа кредиторов Украины включает в себя представителей Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и США. Наблюдателями в ней выступают еще 15 государств.

Отсрочка Киеву будет предоставлена, начиная с 1 августа. Как отмечают кредиторы, в случае непредвиденных обстоятельств принятые меры могут быть продлены еще на один год.

«Мы также настоятельно призываем всех других официальных двусторонних кредиторов как можно быстрее достичь договоренности с Украиной о приостановке обслуживания долга», — говорится в заявлении группы.

Отсрочку выплат по облигациям правительство Украины запросило в среду, 20 июля. Ранее оно задумалось над возможностью реструктуризации госдолг. К 1 сентября выплаты должны будут составить 1,41 миллиарда долларов, свою помощь Киеву уже предложил Международный валютный фонд (МВФ).

