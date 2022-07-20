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На Украине решили согласовать отсрочку по выплате госдолга

Кабмин Украины решил согласовать отсрочку по выплате госдолга на два года

Фото: Oliver Berg / DPA / Globallookpress.com

На Украине решили согласовать отсрочку выплаты госдолга на два года. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабинета министров республики.

Министерству финансов поручено согласовать отсрочку выплат по облигациям на 24 месяца. Процентный доход по облигациям также планируется отсрочить на аналогичный срок, начисляя при этом дополнительный процентный доход.

Ранее стало известно, что правительство Украины задумалось о возможности реструктуризации госдолга. К 1 сентября выплаты должны будут составить 1,41 миллиарда долларов, свою помощь Киеву уже предложил Международный валютный фонд (МВФ).

По мнению кандидата экономических наук, финансового аналитика Михаила Беляева, Запад по политическим соображениям не станет объявлять Украине дефолт.

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Алевтина Запольская
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