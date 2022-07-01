Экономист высказался о судьбе украинских долгов

Экономист Беляев счел, что Запад не объявит дефолт Украине по политическим причинам

Очевидно, что Украине не под силу выполнять свои долговые обязательства, причем вопрос о реструктуризации ее госдолга и объявлении дефолта стране ставится далеко не первый год, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о судьбе украинских долгов.

Ранее стало известно, что к 1 сентября Украина должна выплатить 1,41 миллиарда долларов госдолга. По данным агентства Bloomberg, в Киеве рассматривают несколько вариантов решения проблемы. В рамках одного из них эмитент может запросить держателя облигаций об изменении условий выпущенных ценных бумаг. Другой вариант предполагает использование замороженных российских активов в качестве залога.

Объявление дефолта Украине

«Сейчас Украине совсем сложно выплачивать госдолг, потому что ее экономика находится в разобранном состоянии, и страна ведет боевые действия, а это очень затратная вещь», — сказал экономист. Он убежден, что стране надо объявлять дефолт, но никто на Западе не сделает этого по политическим соображениям.

Политически это невыгодно. Им нужно создавать имидж действующей, боеспособной Украины, они же поддерживают у себя имидж Украины, которая ведет боевые действия за правое дело, с их точки зрения. С политической точки зрения, объявить дефолт — это признать, что государство понесло поражение на экономическом фронте, а для Запада это недопустимо Михаил Беляев экономист

Вероятность реструктуризации

Вместо объявления дефолта будет проведена процедура реструктуризации, считает экономист, которая предполагает выдачу стране дополнительного кредита для того, чтобы она могла выполнять свои долговые обязательства.

«Как это работает: какой-нибудь Петя должен вам 100 рублей, а вы, чтобы Петя выглядел хорошо, даете ему 100 рублей и говорите, ты мне должен вернуть 100 рублей, допустим, три месяца спустя, и Петя выглядит уже как благонадежный должник, и его девушки продолжают уважать», — привел пример Беляев.

Варианты Киева

По мнению экономиста, вариант обратиться к держателям облигаций по изменениям условий совершенно утопический. Дело в том, что в таком случае они должны добровольно согласиться на получение меньшего дохода по ценным бумагам или на продление срока этих бумаг с понижением процента, то есть своих собственных доходов, что маловероятно.

«Держатели этих облигаций покупали их не для того, чтобы терять что-то в доходах, а чтобы получать доходы. Многие такие бумаги покупают скорее не индивидуальные, а институциональные держатели, то есть какие-то фонды и предприятия, а у них эти бумаги стоят в учете их корпоративной отчетности, и, если они согласятся на ухудшение условий, они ухудшат свою собственную отчетность со всеми вытекающими последствиями для собственной финансовой устойчивости, отчетности перед контролирующими органами, перед акционерами», — объяснил аналитик.

Другой вариант, предполагающий использование Украиной замороженных российских активов в качестве залога, является неприемлемым и попирающим все нормы международного права, заявил Беляев. «Это просто пиратство. Какое отношение Украина имеет к нашим замороженным активам? Прав собственности у Украины никаких на эти активы нет и, наверное, не будет. То, что они пока заблокированы иностранными властями, еще не значит, что произошло юридическое отчуждение и отход прав собственности», — отметил он.

27 июня агентство Bloomberg сообщило, что Россия допустила первый с 1918 года дефолт по двум выпускам еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах. В этот день истек 30-дневный льготный период, предусмотренный условиями эмиссии.

Российская сторона заявила, что совершила все выплаты и перечислила средства Национальному расчетному депозитарию, который не смог зачислить их на счета инвесторов из-за санкций.