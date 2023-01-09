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19:36, 9 января 2023Бывший СССР

Под Соледаром ликвидирован начштаба украинского спецназа

Военкор Руденко сообщил о ликвидации под Соледаром полковника украинского спецназа Юрчика
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В ходе артиллерийского удара российских войск под населенным пунктом Соледар ликвидирован начштаба украинского спецназа погранслужбы Украины полковник Юрий Юрчик. О ликвидации офицера сообщил военкор Андрей Руденко в Telegram.

«В районе Соледара ликвидирован полковник Юрий Юрчик. Уничтоженный старший офицер был начальником штаба подразделения специального назначения погранслужбы киевского режима», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в боях под Артемовском погиб украинский пауэрлифтер Андрей Дмитриев. Спортсмен был смертельно ранен во время сражений в Донецкой области. На странице федерации указано, что Дмитриев неоднократно участвовал в соревнованиях на родине и получал награды за свои достижения.

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Алевтина Запольская
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