Украинский пауэрлифтер погиб в боях под Артемовском

Украинский пауэрлифтер Андрей Дмитриев погиб в боях под Артемовском

Украинский пауэрлифтер Андрей Дмитриев погиб в боях под Артемовском (украинское название города — Бахмут). Об этом Федерация стронгмена Украины сообщила в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Спортсмен был смертельно ранен во время сражений в Донецкой области. На странице федерации указано, что Дмитриев неоднократно участвовал в соревнованиях на родине и получал награды за свои достижения.

«Многократный призер чемпионатов Украины, мастер спорта по стронгмену [силовой вид спорта], глава Сумской ячейки ФСУ… всегда улыбающийся и искренний Андрей. (...) Мы будем помнить тебя, друг. В твою честь будет подниматься флаг на соревнованиях. Сочувствуем и скорбим вместе с близкими и родными», — говорится в опубликованном в соцсети заявлении.

В ноябре сообщалось, что гражданин США Трент Дэвис поехал воевать на Украину и был убит в первом же бою. Он стал как минимум десятым американцем, погибшим в сражении в зоне спецоперации с 24 февраля.