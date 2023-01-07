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12:25, 7 января 2023Бывший СССР

Украинский пауэрлифтер погиб в боях под Артемовском

Украинский пауэрлифтер Андрей Дмитриев погиб в боях под Артемовском

Фото: Федерація Стронгмену України

Украинский пауэрлифтер Андрей Дмитриев погиб в боях под Артемовском (украинское название города — Бахмут). Об этом Федерация стронгмена Украины сообщила в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Спортсмен был смертельно ранен во время сражений в Донецкой области. На странице федерации указано, что Дмитриев неоднократно участвовал в соревнованиях на родине и получал награды за свои достижения.

«Многократный призер чемпионатов Украины, мастер спорта по стронгмену [силовой вид спорта], глава Сумской ячейки ФСУ… всегда улыбающийся и искренний Андрей. (...) Мы будем помнить тебя, друг. В твою честь будет подниматься флаг на соревнованиях. Сочувствуем и скорбим вместе с близкими и родными», — говорится в опубликованном в соцсети заявлении.

В ноябре сообщалось, что гражданин США Трент Дэвис поехал воевать на Украину и был убит в первом же бою. Он стал как минимум десятым американцем, погибшим в сражении в зоне спецоперации с 24 февраля.

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Карина Черных
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