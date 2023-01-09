В США задумали запретить газовые плиты в домах

В США рассмотрят предложение запретить в домах газовые плиты из-за выбросов

Комиссия США по безопасности потребительских товаров задумала запретить использовать в домах газовые плиты. Предложение связано с воздействием подобных бытовых приборов на здоровье, сообщает Bloomberg.

На данный момент запрет находится на рассмотрении властей. Газовые плиты установлены примерно в 40 процентах домов страны. В процессе работы они загрязняют воздух — выделяют оксид азота и другие вредные вещества, которые небезопасны для здоровья и могут привести к развитию в том числе респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний.

В штате Мэриленд планируют обсудить стандарты, относящиеся к выбросам от газовых плит. Власти также предложили рассмотреть вопрос о размещении на подобной технике предупреждающих знаков.

В конце декабря жильцы элитного жилого комплекса в Нью-Йорке остались без газа из-за утечек. В качестве временного решения проблемы менеджмент комплекса выдал жильцам переносные электрические плитки.