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22:56, 9 января 2023Мир

Пентагон признал сложности с поставкой систем Vampire Украине

WSJ сообщила о проблемах Пентагона с поставками систем Vampire Украине

Фото: Al Drago / Reuters

Пентагон испытывает сложности с поставкой Вооруженным силам Украины (ВСУ) модульных разведывательно-ударных систем по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Vampire, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

По данным издания, в США признают сложности и проблемы с передачей этих систем Киеву. Поставки вооружений были обещаны ВСУ еще в августе 2022 года. При этом министерство обороны США заключило соглашение с компанией-производителем L3Harris Technologies только в декабре прошлого года. Объем контракта составляет 40 миллионов долларов. Как уточнили журналисты, этого недостаточно для крупных партий.

Газета сообщила, что Вашингтон поставит Киеву четыре комплекса Vampire не раньше середины 2023 года. Еще десять таких систем будут переданы ВСУ к концу этого года.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух установок HIMARS и четырех машин Vampire в Донецкой народной республике (ДНР).

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Марина Совина
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