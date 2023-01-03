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15:22, 3 января 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтоженной технике ВСУ в ДНР

Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух установок HIMARS и четырех машин Vampire в ДНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска нанесли ракетный и авиационный удары по скоплению военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе железнодорожной станции Дружковка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом во вторник, 3 января, отчитался официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российские военные уничтожили две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire чешского производства. Также было уничтожено более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, шесть автомобилей и до 120 украинских военнослужащих.

Кроме того, стало известно об уничтожении двух групп диверсантов ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское и Табаевка. Также сообщалось об уничтожении более 130 наемников в районах Масляковки и Краматорска ДНР.

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Олег Давыдов
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