Минобороны отчиталось об уничтоженной технике ВСУ в ДНР

Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух установок HIMARS и четырех машин Vampire в ДНР

Российские войска нанесли ракетный и авиационный удары по скоплению военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе железнодорожной станции Дружковка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом во вторник, 3 января, отчитался официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российские военные уничтожили две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire чешского производства. Также было уничтожено более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, шесть автомобилей и до 120 украинских военнослужащих.

Кроме того, стало известно об уничтожении двух групп диверсантов ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское и Табаевка. Также сообщалось об уничтожении более 130 наемников в районах Масляковки и Краматорска ДНР.