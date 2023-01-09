Жительница Ленобласти прокатилась на ватрушке и разбилась насмерть

Жительница Ленинградской области врезалась в дерево на ватрушке и умерла

Жительница Ленинградской области прокатилась на ватрушке и получила смертельную травму, врезавшись в дерево. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в поселке Песочное. По данным канала, 42-летняя женщина отправилась на прогулку с семьей и решила съехать с горы в районе улицы 50 лет Октября. В результате неудачного спуска россиянка разбила голову и потеряла сознание.

Пострадавшую доставили в реанимацию. Врачи диагностировали у нее ушиб мозга, закрытую черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг. Спустя два часа женщина умерла.

Ранее сообщалось, что школьник из Красноярска погиб, катаясь со склона. Во время спуска ребенок разогнался и его подбросило вверх — из-за этого мальчик упал и ударился головой, получив несовместимую с жизнью травму.