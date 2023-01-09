Улицы в европейской столице заблокировали в знак протеста

Активисты Letzte Generation в знак протеста заблокировали улицы в Вене

Активисты экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение») в знак протеста заблокировали улицы Вены. О ситуации в европейской столице сообщает издание The Local.

Протестующие объявили с понедельника, 9 января, «неделю действий». Они решили перекрывать движение на транспортных развязках города. Некоторые из них садятся на проезжую часть и разворачивают плакаты, а другие приклеивают себя к асфальту.

Таким образом активисты решили привлечь внимание местных властей к проблеме изменения климата и целям, которые они поставили для решения этого вопроса. Протестующие также призвали ввести ограничение скорости на магистралях.

В конце декабря активисты Letzte Generation в знак протеста спилили верхушку рождественской елки, которая стояла в центре Берлина. Тогда две активистки подъехали на подъемной платформе к дереву высотой 15 метров и развернули плакат с надписью: «Это только верхушка рождественской елки».