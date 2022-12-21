Верхушку рождественской елки в Берлине спилили в знак протеста

Активисты Letzte Generation спилили верхушку рождественской елки в центре Берлина

Активисты экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение») в знак протеста спилили верхушку рождественской елки, которая стоит в центре Берлина. Об этом сообщает Der Spirgel.

Две активистки подъехали на подъемной платформе к дереву высотой 15 метров и развернули плакат с надписью: «Это только верхушка рождественской елки». Затем с помощью обычной пилы они отрезали часть вершины дерева. Таким образом они хотели привлечь внимание к политике ФРГ в области климата. «Пока в Германии мы видим только вершину лежащей в основе катастрофы», — заявили протестующие.

На место проведения акции прибыла полиция. На данный момент другие подробности инцидента неизвестны. Полицейские не уточнили, какое наказание грозит протестующим.

Ранее участники Last Generation в знак протеста приклеили себя к одной из двух взлетно-посадочных полос в аэропортах Мюнхена. Таким образом они хотели привлечь внимание властей к проблеме изменения климата.