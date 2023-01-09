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15:10, 9 января 2023Путешествия

Популярная курортная страна Азии ужесточила въездные требования для россиян

Вьетнам ужесточил проверки на границе и в аэропортах на фоне очередной вспышки COVID-19

Фото: Ammie Ngo / Unsplash

Власти Вьетнама усилили проверки в аэропортах и на границе из-за очередной вспышки коронавирусной инфекции. Об ужесточении требований для въезжающих в страну граждан, в том числе россиян, заявил премьер-министр популярной курортной страны Азии Фам Минь Тинь, его слова приводит VnExpress со.

Вьетнамский премьер отметил, что эффект от прививок против COVID-19, несмотря на высокие показатели по вакцинации, со временем ослабевает. «Это означает, что весной может произойти всплеск новых случаев на фоне празднования Нового года по лунному календарю и ослабления мер по борьбе с коронавирусом в некоторых государствах», — пояснил он.

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В связи с этим в своем обращении к гражданам Фам Минь Тинь призвал усилить меры по контролю заболеваемости на границах страны, в аэропортах, а также в медицинских учреждениях и ключевых туристических зонах. Более того, он поручил министерству культуры, спорта и туризма Вьетнама «принять меры для защиты туристов и местных жителей».

Ранее в декабре власти другой популярной курортной страны Азии, Таиланда, передумали вводить въездные требования для туристов и отменили проверку сертификатов о вакцинации на COVID-19. При этом о введении противоэпидемических мер для иностранцев было объявлено всего два дня назад.

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Фариза Бацазова
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