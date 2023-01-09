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10:47, 9 января 2023Путешествия

Таиланд передумал вводить въездные требования для россиян

Таиланд отменил проверку сертификатов о вакцинации для туристов

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Власти Таиланда передумали вводить въездные требования для иностранных туристов и отменили проверку сертификатов о вакцинации на COVID-19. Об этом в понедельник, 9 января, пишет РИА Новости.

О введении противоэпидемических мер для иностранцев, в том числе россиян, было объявлено два дня назад.

Ранее в декабре Таиланд ужесточил контроль за иностранными путешественниками на фоне очередной вспышки COVID-19.

Фариза Бацазова
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