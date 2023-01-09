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09:39, 9 января 2023Путешествия

Таиланд ужесточил правила въезда для туристов

В Таиланде туристов обязали пройти ПЦР-тест или предоставить сертификат вакцинации

Фото: Unsplash

На фоне нового всплеска коронавирусной инфекции власти Таиланда ужесточили контроль за иностранными туристами, в том числе россиянами. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает РИА Новости.

Согласно обновленным правилам, все путешественники старше 18 лет по прибытии в королевство теперь должны предоставить сертификат вакцинации от COVID-19 или пройти ПЦР-тест.

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Ранее российские авиакомпании Azur air, S7 и «Аэрофлот» сообщали, что с 9 января иностранные граждане для въезда в Таиланд должны иметь один из трех документов: сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о медицинском отводе от прививки или справку о выздоровлении после COVID-19.

Специалисты туротрасли отметили, что введенные ограничения заметно снизят турпоток из России, особенно на фоне отмены многими странами всех ограничений для отдыхающих.

Ранее в декабре турист в состоянии алкогольного опьянения занялся сексом с проституткой прилюдно в Таиланде и попал на видео, иностранца объявили в розыск. Уточняется, что инцидент произошел на популярном тайском курорте Паттайя. Свидетелем произошедшего стал 50-летний бездомный мужчина.

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Валентина Процкова
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