Пьяный турист занялся сексом на публике в Таиланде и попал на видео

Daily Star: британский турист занялся сексом на публике в Паттайе и был объявлен в розыск

Турист в состоянии алкогольного опьянения занялся сексом с проституткой на публике в Таиланде и попал на видео, иностранца объявили в розыск. Об этом пишет британский таблоид Daily Star.

Инцидент произошел на популярном тайском курорте Паттайя. Отмечается, что личность нарушителя до сих пор не установлена. Свидетелем произошедшего стал 50-летний бездомный мужчина. «Они сидели там и делали это в течение 30 минут, — рассказал он. — Им было наплевать на проезжающие мимо машины. Они даже могли видеть, что я наблюдаю за ними, но были слишком пьяны, чтобы обращать на это внимание».

По данным издания, приятелю бездомного удалось заснять разговор пары на камеру. «Я слышал, как этот человек говорил, он был из Англии, — пояснил он. — Они закончили, потом поговорили, и он дал ей что-то, думаю, это были деньги. Я устал от отвратительных иностранцев, обращающихся с моим городом как с мусорным ведром».

В настоящее время турист объявлен в розыск. Местные правоохранители проводят расследование инцидента и просматривают записи с камер видеонаблюдения. «Найти их обоих не составит труда», — сообщили полицейские.

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