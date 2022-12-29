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10:46, 29 декабря 2022Путешествия

Пьяный турист занялся сексом на публике в Таиланде и попал на видео

Daily Star: британский турист занялся сексом на публике в Паттайе и был объявлен в розыск

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Турист в состоянии алкогольного опьянения занялся сексом с проституткой на публике в Таиланде и попал на видео, иностранца объявили в розыск. Об этом пишет британский таблоид Daily Star.

Инцидент произошел на популярном тайском курорте Паттайя. Отмечается, что личность нарушителя до сих пор не установлена. Свидетелем произошедшего стал 50-летний бездомный мужчина. «Они сидели там и делали это в течение 30 минут, — рассказал он. — Им было наплевать на проезжающие мимо машины. Они даже могли видеть, что я наблюдаю за ними, но были слишком пьяны, чтобы обращать на это внимание».

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По данным издания, приятелю бездомного удалось заснять разговор пары на камеру. «Я слышал, как этот человек говорил, он был из Англии, — пояснил он. — Они закончили, потом поговорили, и он дал ей что-то, думаю, это были деньги. Я устал от отвратительных иностранцев, обращающихся с моим городом как с мусорным ведром».

В настоящее время турист объявлен в розыск. Местные правоохранители проводят расследование инцидента и просматривают записи с камер видеонаблюдения. «Найти их обоих не составит труда», — сообщили полицейские.

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Фариза Бацазова
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