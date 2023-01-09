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06:08, 9 января 2023Россия

Российские военные уничтожили подкрепление украинских войск

Бойцы группы «Викинг» ВС России уничтожили подкрепление украинских войск

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Бойцы группы «Викинг» Вооруженных сил (ВС) России уничтожили подкрепление украинских войск в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что наблюдатель зафиксировал в тепловизор прибытие техники с подкреплением украинских войск на одну из позиций Киева. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывали подкрепления в темное время суток, но это не спасло их от обнаружения, пояснил источник.

Российские военные залпом выпустили реактивные снаряды калибра 122 миллиметра в момент прибытия техники на точку.

19 декабря стало известно, что бойцы группы «Викинг» российского Западного военного округа уничтожили опорный пункт наемников под Марьинкой в Донецкой народной республике. В здании находилось до роты иностранных наемников.

Марина Совина
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