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18:14, 9 января 2023Забота о себе

Названы необходимые зимой витамины

Терапевт Тимаков призвал употреблять зимой продукты, богатые витамином D и омега-кислотами

Фото: Shutterstock

В холодный период следует регулярно употреблять продукты, которые богаты витамином D и омега-кислотами. Необходимые зимой витамины назвал в беседе с News.ru врач-терапевт Евгений Тимаков.

Специалист подчеркнул, что не рекомендует отдавать предпочтение искусственным источникам витаминов. «Вам просто необходимо на регулярной основе принимать в пищу продукты, богатые витамином D, и стараться выбирать пищу без присутствия в составе различных химикатов», — призвал он.

Тимаков также напомнил, что зимой следует помнить и про омега-кислоты. Врач заявил, что при соблюдении таких правил мороз и простуды страшны не будут.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что употребление зелени связано с появлением тромбов. В таких продуктах, как отметил специалист, содержится витамин К, который выступает в качестве «антагониста» лекарств, предназначенных для лечения тромбоза. Он предупредил, что употребление зеленой фасоли, брокколи и шпината может нейтрализовать действие кроворазжижающих препаратов.

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Варвара Кошечкина
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