Врач развенчал популярные мифы о растительности на лице у женщин

Дерматолог Нидхи Агарвал заявил, что волосы растут на лице у каждого человека

Индийский дерматолог Нидхи Агарвал развенчал популярные мифы о волосах на лице у женщин. Соответствующий материал появился на сайте издания Health Shots.

По словам врача, многие люди считают, что растительность на данной части тела присутствует только у женщин с гормональным дисбалансом. Он объяснил, что волосы есть у каждого человека вне зависимости от пола. Но у женщин они различаются. Например, у одних они могут быть светлее и тоньше, а у других — темнее и толще.

Вдобавок специалист отметил, что некоторые его пациентки боятся брить свое лицо, поскольку они предполагают, что после этого волоски будут быстрее расти и станут густыми. «Если вам нужно, не бойтесь сбрить их! Дело в том, что бритье волос на лице не изменит густоту, цвет и скорость их роста», — заявил Агарвал и посоветовал не использовать для данной процедуры обычные бритвы.

В декабре 2022 года эндокринолог и профессор медицины в Медицинской школе при Вашингтонском университете Брэдли Анавальт раскрыл причины роста волос в новых местах на теле мужчин с возрастом. По словам доктора, во время полового созревания тестостерон запускает активный рост волос. В то же время он имеет свойство накапливаться в организме и после того, как мужчине исполнится 40 лет, начинает развиваться. Такие места на теле, как уши и нос, становятся чувствительны к данному гормону.