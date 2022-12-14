Раскрыты причины роста волос в новых местах на теле мужчин с возрастом

Эндокринолог Брэдли Анавальт рассказал, что генетика влияет на рост волос в ушах у мужчин

Эндокринолог и профессор медицины в Медицинской школе при Вашингтонском университете Брэдли Анавальт раскрыл причины роста волос в новых местах на теле мужчин с возрастом. Соответствующий материал появился на сайте издания The New York Times.

Во время полового созревания тестостерон запускает активный рост волос у мужчин. «В этот период тестостерон стимулирует или изменяет волосяную луковицу», — рассказал эксперт. Анавальт также пояснил, что в подростком возрасте многие люди замечали появление черных и толстых волос в подмышках, на лице, груди и в лобковой области.

При этом, по его словам, тестостерон имеет свойство накапливаться в организме и после того, как мужчине исполнится 40 лет, начинает развиваться. Такие места на теле, как уши и нос, становятся чувствительны к данному гормону. «В течение всей жизни тестостерон оказывает медленное воздействие на маленькие волосяные луковицы в этих областях», — объяснил врач и отметил, что на появление волос в перечисленных местах также влияет генетика.

Однако некоторые мужчины стремятся избавиться от растительности в ушах и носу. В связи с этим доцент дерматологии в Государственном университете Уэйна в Детройте Стивен Давелуи посоветовал присмотреться к лазерной эпиляции. «Для получения долгосрочных результатов процедуру можно проводить на участках тела в течение нескольких сеансов. Лучше всего лазер работает на темных волосах, поскольку он воздействует на сам пигмент», — заключил он.

В октябре редакторы журнала Men Today перечислили детали во внешности мужчин, которые раздражают женщин. В первую очередь эксперты выделили отросшую бороду и грязные волосы. По словам специалистов, растительность на лице требует регулярной стрижки и тщательного ухода, например, применения специального масла.