В украинском городе Очаков произошли взрывы

Власти украинского города Очаков сообщили о взрывах

В украинском городе Очаков Николаевской области произошли взрывы. Об этом заявила городская администрация в Telegram-канале.

«В городе раздаются взрывы», — сказано в сообщении властей. Других подробностей администрация Очакова не привела. Ранее сообщалось о взрывах в Николаеве, расположенном на юге Украины. По данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации республики, в городе и Николаевской области предупредительные сигналы не действовали.

Также стало известно об уничтожении электроподстанции в подконтрольном Украине Херсоне. Она питала несколько крупных котельных. Как отмечается, подачу тепла и света в городе не прекращали. Между тем директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что на полное восстановление украинской энергосистемы потребуется более года.