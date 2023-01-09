В США обеспокоились деятельностью ЧВК «Вагнер» за пределами Украины

Politico: власти США обеспокоены ростом активности ЧВК «Вагнер» за пределами Украины

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена ростом активности частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» за пределами Украины. Об этом сообщает издание Politico.

По информации журналистов, американские чиновники уже давно собирают разведывательную информацию о деятельности группы в Европе и Африке. Утверждается, что в Центральноафриканской Республике, Мали и Сербии ее якобы привлекают для «борьбы с антипутинскими настроениями и защиты государственных интересов в горнодобывающей промышленности с помощью войск и оружия».

Особое беспокойство у американских властей вызывает то, как ЧВК «Вагнер» может повлиять на внутреннюю ситуацию в странах, где у США и их союзников есть деловые и политические интересы. «Есть серьезные доказательства того, что жесткая контртеррористическая тактика "Вагнера" в таких местах, как Мали, ухудшает ситуацию, создавая больше возможностей для экстремистов», — заявил изданию высокопоставленный чиновник.

Отдельный интерес у Вашингтона вызвал теракт в Банги, в результате которого пострадал глава Русского дома Дмитрий Сытый. По информации издания, чиновники получили противоречивые сведения. Одни источники им сообщали, что Сытого видели на вечеринке спустя несколько часов после взрыва, другие — что он лишился трех пальцев и был госпитализирован, третьи — что он мог быть эвакуирован из страны. Кроме того, американских чиновников озадачил и момент нападения: оно произошло вскоре после сообщений о нанесении удара по фабрике, где якобы находились бойцы «Вагнер», и пожара в штаб-квартире делегации Европейского союза в ЦАР.

Нападение на Сытого произошло 16 декабря. Сообщалось, что руководитель российской гуманитарной миссии получил посылку от неизвестного адресанта, в которой была взрывчатка. Она сдетонировала у него в руках. Сытого госпитализировали, а затем эвакуировали в Россию для дальнейшего лечения.