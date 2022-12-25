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12:28, 25 декабря 2022Мир

Пригожин навестил в больнице пострадавшего при теракте главу Русского дома

Пригожин навестил в больнице главу Русского дома Сытого, пострадавшего при теракте

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Бизнесмен Евгений Пригожин навестил в больнице главу Русского дома Дмитрия Сытого, пострадавшего при теракте в ЦАР. Об этом в своем Telegram-канале сообщает RT.

«Вчера перенес очередную операцию. Врачи дают хорошие прогнозы», — сообщил предприниматель.

Нападение на Сытого произошло 16 декабря. Руководитель российской гуманитарной миссии получил посылку от неизвестного адресанта, в которой была взрывчатка. Она сдетонировала у него в руках.

Сытого госпитализировали. Позже его эвакуировали в Россию для дальнейшего лечения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду на осуждение Францией теракта против Сытого в ЦАР. Помимо этого, Пригожин обвинил США в атаке на главу «Русского дома».

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Анастасия Астахова
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