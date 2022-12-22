Захарова выразила надежду на осуждение теракта против главы Русского дома в ЦАР

Захарова: Россия ожидает, что Франция осудит теракт против главы Русского дома в ЦАР

Россия ожидает, что Париж осудит теракт, который был совершен неизвестными против главы Русского дома в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрия Сытого. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Мы очень надеемся и ждем, что Париж выскажет слова сочувствия, сожаления и осуждения в связи с произошедшим терактом, коль скоро тема России в Африке их так интересует последнее время», — выразила надежду дипломат. Она также отметила, что Франция раздувает антироссийскую кампанию в Африке и пытается дискредитировать дружескую помощь России своим африканским партнерам.

16 декабря глава МИД Пятой республики Катрин Колонна заявила, что Франция не имеет отношения к покушению на главу Русского дома Дмитрия Сытого. Записку, найденную на месте инцидента, в которой якобы содержалась «угроза от всех французов», она назвала примером российской пропаганды.

Покушение на Сытого в столице ЦАР Банги произошло в тот же день ранее. В его руках взорвалась посылка. 19 декабря сообщалось, что Сытый перевезен в аэропорт Банги и эвакуирован в Россию для лечения.