Франция отвергла обвинения в причастности к взрыву в «Русском доме» в ЦАР

В МИД Франции отвергли обвинения в причастности к покушению на главу «Русского дома» в ЦАР

Франция не имеет отношения к покушению на главу «Русского дома» Дмитрия Сытого в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Обвинения в адрес Парижа в причастности к взрыву опровергла глава МИД Пятой республики Катрин Колонна, передает РИА Новости.

Министр прокомментировала фотографию с места происшествия, на которую якобы попала записка с угрозой от всех французов и призывом к русским уйти из Африки. «Это ложная информация и хороший пример российской пропаганды и причудливого воображения, которое иногда характеризует эту пропаганду», — высказалась она.

Ранее военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo заявил, что теракт против главы «Русского дома» в ЦАР могло готовить Главное управление внешней безопасности Франции (DGSE).

Сытый получил посылку со взрывчаткой от неизвестного отправителя, после чего она сдетонировала. В МИД России подтвердили случившееся и добавили, что гендиректор находится в госпитале.