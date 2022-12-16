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19:54, 16 декабря 2022Мир

Франция отвергла обвинения в причастности к взрыву в «Русском доме» в ЦАР

В МИД Франции отвергли обвинения в причастности к покушению на главу «Русского дома» в ЦАР

Фото: Siegfried Modola / Reuters

Франция не имеет отношения к покушению на главу «Русского дома» Дмитрия Сытого в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Обвинения в адрес Парижа в причастности к взрыву опровергла глава МИД Пятой республики Катрин Колонна, передает РИА Новости.

Министр прокомментировала фотографию с места происшествия, на которую якобы попала записка с угрозой от всех французов и призывом к русским уйти из Африки. «Это ложная информация и хороший пример российской пропаганды и причудливого воображения, которое иногда характеризует эту пропаганду», — высказалась она.

Ранее военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo заявил, что теракт против главы «Русского дома» в ЦАР могло готовить Главное управление внешней безопасности Франции (DGSE).

Сытый получил посылку со взрывчаткой от неизвестного отправителя, после чего она сдетонировала. В МИД России подтвердили случившееся и добавили, что гендиректор находится в госпитале.

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Виктория Кондратьева
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