Известная компания выплатила сотрудникам премию в 50 зарплат

Bloomberg: Evergreen выплатила сотрудникам премию в 50 зарплат

Тайваньская транспортная компания Evergreen Marine Corp. в конце года выплатила некоторым сотрудникам премию, равную 50 месячным зарплатам, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Размер вознаграждения зависел от должности сотрудника. Самые большие бонусы получили те, кто заключил контракты с главным офисом Evergreen на Тайване. Известно, что некоторые менеджеры получили выплаты в размере 65 тысяч долларов.

Evergreen сообщила о чистой прибыли в размере 9,91 миллиарда долларов за первые три квартала года, что на 92 процентов больше по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что выручка компании в 2022 году составит рекордные 20,7 миллиарда долларов, что более чем в три раза превышает показатель 2020 года.

Evergreen стала широко известна после инцидента с перекрытием Суэцкого канала в марте прошлого года. Контейнеровоз Ever Given, принадлежавший Evergreen, сел на мель. Его смогли снять только через шесть суток. Происшествие принесло колоссальные убытки экономике Египта и других стран. По некоторым данным, компании по всей планете теряли из-за этого не менее 400 миллионов долларов в час.

Позже власти Египта арестовали Ever Given и потребовали от его владельца компенсацию в размере 900 миллионов долларов. Стороны подписали соглашение об отсутствии претензий 7 июля, какую именно сумму в итоге заплатил тайванский перевозчик, не уточняется.