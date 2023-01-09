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09:26, 9 января 2023Силовые структуры

Россиянин расчленил соседа и сбросил останки в выгребную яму

В Забайкалье местный житель убил и расчленил соседа, а останки сбросил в выгребную яму

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Забайкальском крае раскрыто убийство местного жителя, сообщает ZabNews.

Преступление было совершено в новогодние праздники. 39-летний житель села в Карымском районе убил соседа 1982 года рождения, а затем расчленил тело. Подозреваемый сбросил останки в выгребную яму.

Он задержан и помещен в изолятор временного содержания. Известно, что мужчина ранее был судим за незаконную рубку.

26 декабря сообщалось, что в Екатеринбурге двое местных жителей предстанут перед судом по делу об убийстве и расчленении электрическим лобзиком знакомого. Преступление они совершили 6 декабря 2021 года. Во время застолья россияне убили хозяина квартиры, а затем расчленили тело.

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Любовь Ширижик
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