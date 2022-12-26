Двое россиян предстанут перед судом по делу об убийстве и расчленении приятеля

Двое екатеринбуржцев предстанут перед судом по делу об убийстве и расчленении приятеля

В Екатеринбурге двое местных жителей предстанут перед судом по делу об убийстве и расчленении электрическим лобзиком знакомого. Об этом в понедельник, 26 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, 6 декабря 2021 года двое россиян во время застолья решили из личной неприязни убить хозяина квартиры. Они вооружились ножами и пригласили двоих приятелей в ванную комнату, где одного из них ранили в живот и кисти рук, а второго — главную жертву — не менее 31 раза ударили в область шеи, головы, туловища и конечностей.

Потерпевший скончался на месте. На следующий день обвиняемые расчленили труп. Голову решено было оставить в холодильнике, часть останков — смыть в канализацию и выбросить в мусорные баки. Оставшееся фигуранты вынесли в сумке и пакете на промзону одного из заводов и подожгли. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Бурятии будут судить подростка, три часа до смерти избивавшего мужчину из-за спора.