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13:05, 9 января 2023Россия

Кремль высказался о поставках Западом вооружения Украине

Песков заявил, что поставки Западом вооружения Украине принципиально ничего не изменят

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Поставки западными странами вооружений Украине принципиально изменить ничего не смогут. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 9 января, приводит РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

6 января США предоставили Украине вооружения на сумму в три миллиарда долларов. Этот пакет помощи стали крупнейшим за все время с начала военных действий. В него вошли БМП, гаубицы и бронетранспортеры, а также ракеты «земля-воздух». Кроме того, Вашингтон передал Киеву 225 миллионов долларов для «создания долгосрочного потенциала и модернизации украинских вооруженных сил».

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Евгения Куликова
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