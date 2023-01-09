Кремль высказался о поставках Западом вооружения Украине
Поставки западными странами вооружений Украине принципиально изменить ничего не смогут. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 9 января, приводит РИА Новости.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.
6 января США предоставили Украине вооружения на сумму в три миллиарда долларов. Этот пакет помощи стали крупнейшим за все время с начала военных действий. В него вошли БМП, гаубицы и бронетранспортеры, а также ракеты «земля-воздух». Кроме того, Вашингтон передал Киеву 225 миллионов долларов для «создания долгосрочного потенциала и модернизации украинских вооруженных сил».