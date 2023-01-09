Кремль высказался о поставках Западом вооружения Украине

Песков заявил, что поставки Западом вооружения Украине принципиально ничего не изменят

Поставки западными странами вооружений Украине принципиально изменить ничего не смогут. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 9 января, приводит РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

6 января США предоставили Украине вооружения на сумму в три миллиарда долларов. Этот пакет помощи стали крупнейшим за все время с начала военных действий. В него вошли БМП, гаубицы и бронетранспортеры, а также ракеты «земля-воздух». Кроме того, Вашингтон передал Киеву 225 миллионов долларов для «создания долгосрочного потенциала и модернизации украинских вооруженных сил».