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15:24, 9 января 2023Мир

Во Франции запретят пьяную охоту

Власти Франции запретят охоту в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

Фото: Sebastian Pociecha / Unsplash

Власти Франции запретят охоту в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом заявила госсекретарь при министре экологических преобразований страны Беранжер Куйяр, передает BFMTV.

По ее словам, нарушителей запрета на пьяную охоту ждет штраф. Куйяр отметила, что французское правительство таким образом стремится свести к минимуму риски возникновения несчастных случаев во время охоты. Власти также намерены обучить правильному обращению с оружием всех желающих.

Ранее в Италии решили смягчить правила охоты из-за нашествия кабанов. Гражданам разрешат отстреливать диких животных на городских и охраняемых территориях. Меру примут во избежание проблем, которые причиняют звери.

Охотой на кабанов смогут заниматься сотрудники местной и региональной полиции, национальной лесной полиции и лицензированные частные охотники.

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Анжелика Бережная
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