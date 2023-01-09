В Турции рассказали о получателях продукции по зерновой сделке

Минсельхоз Турции заявил, что 5,4% зерна в рамках сделки направлены нуждающимся странам

Нуждающиеся страны получили меньше всего продукции в рамках зерновой сделки, заявил глава министерства сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи. Его слова приводит Ahaber.

«По состоянию на 8 января по зерновому коридору на 633 судах было перевезено 16,9 миллионов тонн зерна и продуктов питания. Доля зерна, направляемого в нуждающиеся страны, составляет всего 5,4 процента», — сказал он.

Ранее турецкие власти уточнили количество зерна, которое отправили с Украины в рамках продуктового соглашения. Всего с украинских портов вывезли 17 миллионов тонн зерна, отметил министр обороны страны Хулуси Акар.

