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19:06, 9 января 2023Бывший СССР

Украинский экономист предрек падение режима Зеленского из-за коррупции

Украинский экономист Соскин заявил, что проверка Конгресса США закончит карьеру Зеленского

Фото: Reuters

Проверка комитета Конгресса США по оружию, которая будет инициирована с целью найти факты коррупции в украинском правительстве, закончит карьеру президента Украины Владимира Зеленского и приведет к падению его режима. С таким мнением выступил на своем YouTube-канале украинский экономист и бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Поставлено негласное условие этому [спикеру Конгресса США Кевину] Маккарти, что он должен <…> серьезнейшим образом разбираться с этими деньгами, которые были даны Украине, и нет ли там коррупционной составляющей, то есть денег, которые пошли на отмывание и потом вернулись через сына Байдену и Демократической партии. <…> Естественно, если республиканцы это сейчас раскопают и оно вдруг окажется правдой, то режиму Зеленского придет полный [конец]», — предрек Соскин.

Ранее новый спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти, говоря о приоритетах работы, не упомянул Украину. Журналисты обратили внимание на то, что в своей речи к началу полномочий Маккарти ни разу не упомянул ситуацию на Украине и выделение средств на оказание помощи Киеву. Он также заявил, что Вашингтон будет прилагать большие усилия для развития экономики.

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Дмитрий Сотак
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