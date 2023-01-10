108-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

108-летняя Джинни Бергманн назвала секретом долголетия способность радоваться каждому дню

В США 108-летняя жительница штата Калифорния отметила очередной день рождения и раскрыла причины своего долголетия. Об этом сообщает The San Diego Union-Tribune.

Джинни Бергманн родилась в штате Нью-Джерси 30 декабря 1914 года и до свадьбы в середине 1930-х успела поработать в студии дизайна у отца. Потом она вышла замуж за авиаконструктора по имени Том, и пара стала часто переезжать с места на место. В частности, супруги с тремя детьми в общей сложности 14 лет прожили в Австралии.

Сейчас женщина проживает в одном из пансионатов для пожилых в Сан-Диего. Поздравить ее с очередным днем рождения пришли родные и друзья. Ключом к долгой жизни Бергманн назвала правильный психологический настрой и способность не зацикливаться на прошлом. «Секрет долголетия заключается в том, чтобы радоваться каждому дню и с нетерпением ждать чего-то в будущем. А еще, нужно всегда находиться среди молодых, интересных людей», — заявила 108-летняя именинница.

Дочь Бергманн Нэнси добавила, что ее родительница никогда не ограничивала себя в еде, но всегда знала меру. Кроме того, она раскрыла еще один интересный аспект отношения матери к жизни. «Я считаю, что ее настоящий секрет долголетия заключается в жизни без чувства вины. Она, например, вместо того, чтобы признать ошибку, скорее скажет: "Я не знаю, что случилось. Оно само!"» — пошутила женщина.

После смерти мужа в 1986 году, Бергманн с дочерью много путешествовали: они побывали Европе, на Карибских островах и в России. В 2020 году Бергманн тяжело перенесла новую коронавирусную инфекцию. Несмотря на то, что болезнь подорвала ее здоровье, долгожительница не растеряла жизнелюбия и уже с нетерпением ждет вечеринки в честь 109-го дня рождения.

Ранее сообщалось, что жительница города Сиэтл, штат Вашингтон, Берта Энгстлер отметила 106-й день рождения походом в казино и раскрыла секрет своего долголетия. По мнению американки, она прожила так долго благодаря любви близких.