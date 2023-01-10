На Украине озвучили ожидаемую сумму для восстановления страны

Шмыгаль: Украина рассчитывает получить 17 миллиардов долларов на восстановление страны

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает получить, в том числе от западных партнеров, 17 миллиардов долларов на первоочередное восстановление имущества, поврежденного в результате боевых действий. Видеозапись с заседания кабмина опубликована в его Telegram-канале.

«Всего в этом году рассчитываем получить 17 миллиардов долларов, или 680 миллиардов гривен, на первоочередное восстановление поврежденного и разрушенного имущества», — рассказал Шмыгаль об ожиданиях Украины.

Отмечается, что источниками финансирования станут конфискованные российские средства, бюджетные деньги республики — 35 миллиардов гривен (более 952 миллионов долларов), а также помощь международных партнеров и средства доноров.

Ранее Шмыгаль сообщил, что ущерб экономике Украины в результате боевых действий на территории страны составляет более 700 миллиардов долларов. Политик отметил, что в бюджете республики на 2023 год заложены деньги на возведение и ремонт общественных зданий, объектов критической инфраструктуры и обеспечение жильем беженцев.