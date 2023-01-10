Убийцу бывшего премьера Японии Абэ признали вменяемым

TBS: убийцу бывшего премьера Японии Синдзо Абэ признали вменяемым

Безработный японец Тэцуя Ямагами, застреливший летом 2022 года бывшего премьера страны Синдзо Абэ, по итогам принудительной психиатрической экспертизы признан вменяемым, пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала TBS.

Как уточнили источники, из закрытого медицинского учреждения его перевели в полицейскую тюрьму города Нара. 13 января мужчине должны предъявить обвинения в убийстве и незаконном владении оружием.

Экс-премьер Японии Абэ скончался в больнице после покушения на предвыборном мероприятии в городе Нера 8 июля.

Бывший моряк Сил самообороны Японии Ямагами подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Позднее он объяснил, что Абэ якобы связан с некой «группой лиц», из-за которой у его семьи возникли серьезные финансовые проблемы.