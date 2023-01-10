Популярная порноактриса раскрыла закулисье профессии

Порноактриса Адриана Чечик рассказала, как ее коллегу принуждали сниматься против ее воли

Популярная порноактриса Адриана Чечик (Adriana Chechik) раскрыла закулисье профессии. Девушка рассказала, как помогла коллеге противостоять двум мужчинам, которые принуждали ее сниматься в одной сцене. На видео, опубликованное в TikTok в конце декабря, издание Indy100 обратило внимание в понедельник, 9 января.

«Хотите узнать закулисные секреты индустрии?» — подписала порноактриса ролик, в котором рассказала, как стала свидетельницей попытки двух мужчин принудить девушку участвовать в групповом сексе против ее воли. «Она не говорила по-английски и пыталась объяснить, что не хочет сниматься в этой сцене», — объяснила актриса.

По словам Чечик, мужчины принуждали девушку заняться сексом с обоими одновременно, но женщина неоднократно отвечала отказом. В ответ ей говорили: «Давай, разве ты не хочешь, чтобы тебе заплатили? Тебе просто нужно смириться с этим». По словам Чечик, увидев это, она оттолкнула мужчин от девушки. После этого один из них начал кричать на порноактрису, поэтому она разбросала реквизит для съемок по комнате и ушла.

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