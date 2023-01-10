Популярная порноактриса раскрыла закулисье профессии
Популярная порноактриса Адриана Чечик (Adriana Chechik) раскрыла закулисье профессии. Девушка рассказала, как помогла коллеге противостоять двум мужчинам, которые принуждали ее сниматься в одной сцене. На видео, опубликованное в TikTok в конце декабря, издание Indy100 обратило внимание в понедельник, 9 января.
«Хотите узнать закулисные секреты индустрии?» — подписала порноактриса ролик, в котором рассказала, как стала свидетельницей попытки двух мужчин принудить девушку участвовать в групповом сексе против ее воли. «Она не говорила по-английски и пыталась объяснить, что не хочет сниматься в этой сцене», — объяснила актриса.
По словам Чечик, мужчины принуждали девушку заняться сексом с обоими одновременно, но женщина неоднократно отвечала отказом. В ответ ей говорили: «Давай, разве ты не хочешь, чтобы тебе заплатили? Тебе просто нужно смириться с этим». По словам Чечик, увидев это, она оттолкнула мужчин от девушки. После этого один из них начал кричать на порноактрису, поэтому она разбросала реквизит для съемок по комнате и ушла.
Ранее порнозвезда Таня Тейт (Tanya Tate) рассказала о том, как совмещает материнство и работу в секс-индустрии. В беседе с изданием Daily Star она призналась, что снимает контент для взрослых, когда ее сын уходит в школу.