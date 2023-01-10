Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 10 января 2023Интернет и СМИ

Популярная порноактриса раскрыла закулисье профессии

Порноактриса Адриана Чечик рассказала, как ее коллегу принуждали сниматься против ее воли
Адриана Чечик

Адриана Чечик. Кадр: Adriana Gaming / YouTube

Популярная порноактриса Адриана Чечик (Adriana Chechik) раскрыла закулисье профессии. Девушка рассказала, как помогла коллеге противостоять двум мужчинам, которые принуждали ее сниматься в одной сцене. На видео, опубликованное в TikTok в конце декабря, издание Indy100 обратило внимание в понедельник, 9 января.

«Хотите узнать закулисные секреты индустрии?» — подписала порноактриса ролик, в котором рассказала, как стала свидетельницей попытки двух мужчин принудить девушку участвовать в групповом сексе против ее воли. «Она не говорила по-английски и пыталась объяснить, что не хочет сниматься в этой сцене», — объяснила актриса.

По словам Чечик, мужчины принуждали девушку заняться сексом с обоими одновременно, но женщина неоднократно отвечала отказом. В ответ ей говорили: «Давай, разве ты не хочешь, чтобы тебе заплатили? Тебе просто нужно смириться с этим». По словам Чечик, увидев это, она оттолкнула мужчин от девушки. После этого один из них начал кричать на порноактрису, поэтому она разбросала реквизит для съемок по комнате и ушла.

Ранее порнозвезда Таня Тейт (Tanya Tate) рассказала о том, как совмещает материнство и работу в секс-индустрии. В беседе с изданием Daily Star она призналась, что снимает контент для взрослых, когда ее сын уходит в школу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Посольство России назвало причины выхода из антикоррупционной конвенции
Соратника Трампа вызвали в сд
Названы самые популярные профессии у московских абитуриентов в 2022 году
В Британии рассказали о нехватке вооружений и солдат в армии
В России порассуждали о ходе истории при предоставлении гарантий безопасности
Популярная порноактриса раскрыла закулисье профессии
Российский военный рассказал о потерях ВСУ в новогоднюю ночь
Стюардесса объяснила желание пассажиров заняться сексом на борту самолета
МИД обвинил Запад в попытке выдать свою корысть за интересы других стран
Названо ставшее головное болью США российское оружие
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.