Сотрудник аэропорта показал легкий способ взломать любой чемодан

Сотрудник аэропорта на видео предостерег пассажиров от использования замков на чемодане

Сотрудник Службы безопасности аэропорта показал на видео легкий способ взломать любой чемодан и предостерег пассажиров от использования кодовых замков. На вирусный ролик обратило внимание издание The Mirror.

На кадрах мужчина показывает, как с помощью ручки открывает чемодан. Он просунул острие ручки между молниями и стал медленно раздвигать их, после чего чемодан полностью открылся, несмотря на наличие кодового замка. Автор видео предупредил, что если багаж потеряется и его захотят вскрыть, то такой замок окажется бесполезным.

«Лучшие виды застежек-молний имеют крышки. Это дополнительный уровень защиты для вашего багажа во время путешествия», — предложил сотрудник аэропорта альтернативный вариант замка.

Видео стало вирусным в соцсетях, а пользователи начали делиться в комментариях своими способами защиты чемодана. Один из комментаторов предложил обязательно заматывать багаж в пищевую пленку, а другой юзер рекомендовал не хранить в чемодане ничего ценного.

Ранее путешественникам раскрыли главные секреты правильной и максимально эффективной упаковки вещей в чемодан и в ручную кладь. Так, при подготовке к поездке крайне важно брать только те предметы, которые действительно нужны, и соотнести их с ожидаемой погодой, отметили эксперты.