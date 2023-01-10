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14:22, 10 января 2023Путешествия

Сотрудник аэропорта показал легкий способ взломать любой чемодан

Сотрудник аэропорта на видео предостерег пассажиров от использования замков на чемодане

Фото: Chuttersnap / Unsplash

Сотрудник Службы безопасности аэропорта показал на видео легкий способ взломать любой чемодан и предостерег пассажиров от использования кодовых замков. На вирусный ролик обратило внимание издание The Mirror.

На кадрах мужчина показывает, как с помощью ручки открывает чемодан. Он просунул острие ручки между молниями и стал медленно раздвигать их, после чего чемодан полностью открылся, несмотря на наличие кодового замка. Автор видео предупредил, что если багаж потеряется и его захотят вскрыть, то такой замок окажется бесполезным.

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«Лучшие виды застежек-молний имеют крышки. Это дополнительный уровень защиты для вашего багажа во время путешествия», — предложил сотрудник аэропорта альтернативный вариант замка.

Видео стало вирусным в соцсетях, а пользователи начали делиться в комментариях своими способами защиты чемодана. Один из комментаторов предложил обязательно заматывать багаж в пищевую пленку, а другой юзер рекомендовал не хранить в чемодане ничего ценного.

Ранее путешественникам раскрыли главные секреты правильной и максимально эффективной упаковки вещей в чемодан и в ручную кладь. Так, при подготовке к поездке крайне важно брать только те предметы, которые действительно нужны, и соотнести их с ожидаемой погодой, отметили эксперты.

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Зарина Дзагоева
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