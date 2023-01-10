Китай закупил партии редкого российского сорта нефти

Китай начал закупать арктические сорта российской нефти Arco, «Варандей» и «Новый порт»

Россия начала поставки в Китай трех арктических сортов нефти, в том числе редкого высокосернистого и плотного сорта Arco. Об этом со ссылкой на выводы аналитической компании Vortexa Ltd сообщает Bloomberg.

По мнению трейдеров, этот сорт способен конкурировать с ближневосточными сортами, например, с иракской Basrah Heavy. Первые закупки Arco состоялись еще в ноябре, свидетельствуют данные аналитиков, а позднее компании из КНР также приобрели по партии сортов «Варандей» и «Новый порт». Поставки запланированы на январь или февраль.

До этого Reuters отмечал, что ранее арктические сорта нефти Россия продавала в Евросоюз, но после введения эмбарго на морские поставки пришлось отправлять сырье из Мурманска в Индию и Китай. При этом в агентстве указывали, что в общем объеме арктических сортов, отправляемых в Индию, большая часть приходится на Arco и «Новый свет».