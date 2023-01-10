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09:42, 10 января 2023Силовые структуры

Россиянин приревновал друга к сожительнице и попытался убить его

В Архангельске россиянин приревновал друга к сожительнице и напал на него с ножом

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Архангельске в отношении 37-летнего россиянина завели дело о покушении на убийство. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 5 января в комнате на улице Добролюбова обвиняемый находился в гостях у 46-летнего друга. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он приревновал хозяина жилья к своей сожительнице. Вооружившись ножом, он напал на свою жертву и нанес множественные ножевые ранения. Жертве расправы удалось выжить благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

«По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе допроса подозреваемый свою вину не признал»,— рассказали в региональном управлении СКР.

В ноябре 2022 года сообщалось, что в Ненецком автономном округе (НАО) 63-летний российский уголовник из ревности зарезал сожительницу.

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Владимир Седов
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