В СПЧ озаботились отправкой на фронт недолеченных после ранений солдат

Член СПЧ Демичева сообщила о проверке случаев отправки на фронт недолеченных солдат

Российские врачи сообщили о случаях отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО) недолеченных солдат. Об озабоченности этим фактом сообщила член Совета по правам человека при президенте России Ольга Демичева, ее слова приводит РИА Новости.

По словам Демичевой, речь идет о военнослужащих, получивших ранения во время выполнения боевых задач на фронте. Эти военные получили первую медицинскую помощь, были транспортированы в клиники, где им оказали уже более квалифицированную помощь, и после этого их должен был ждать период реабилитации.

Однако вместо этого они вновь попали в зону боевых действий.

«В итоге те методы лечения, которые им были проведены, просто идут насмарку, и вместо здоровых людей мы можем получить людей инвалидизированных. Сейчас этот вопрос мы уже взяли в работу и будем решать», — сообщила правозащитница.

Демичева уточнила, что одно из обращений поступило от врачей Донецкого травматологического центра.

Ранее в СПЧ рассказали о проблемах с формой для участников СВО. Там сообщили о нехватке обмундирования, которая случается в том числе из-за более сильного износа формы зимой.