Байден перепутал себя с агентом Секретной службы на Украине

Fox News: Байден заявил, что работал агентом американской спецслужбы в Польше и на Украине

Американский президент Джо Байден заявил, что «провел некоторое время» в американской Секретной службе в Польше и на Украине, передает телеканал Fox News.

Политик встретился с представителями благотворительной организации «Армия спасения» в приграничном городе Эль-Пасо в Техасе. По данным журналистов, Байден, вероятно, перепутал «Армию спасения» с Секретной службой и заявил, что работал агентом. «Я провел некоторое время в Секретной службе в Польше и на Украине», — заявил он во время выступления.

Как уточнил телеканал, основными задачами Секретной службы являются предотвращение подделки денег и прочих ценных документов в США, а также охрана главы государства, вице-президента и других высокопоставленных чиновников. «Армия спасения» — это международная христианская и благотворительная организация.

Ранее Байден перепутал украинцев c иранцами во время пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.