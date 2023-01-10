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02:03, 10 января 2023Мир

Байден перепутал себя с агентом Секретной службы на Украине

Fox News: Байден заявил, что работал агентом американской спецслужбы в Польше и на Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Американский президент Джо Байден заявил, что «провел некоторое время» в американской Секретной службе в Польше и на Украине, передает телеканал Fox News.

Политик встретился с представителями благотворительной организации «Армия спасения» в приграничном городе Эль-Пасо в Техасе. По данным журналистов, Байден, вероятно, перепутал «Армию спасения» с Секретной службой и заявил, что работал агентом. «Я провел некоторое время в Секретной службе в Польше и на Украине», — заявил он во время выступления.

Как уточнил телеканал, основными задачами Секретной службы являются предотвращение подделки денег и прочих ценных документов в США, а также охрана главы государства, вице-президента и других высокопоставленных чиновников. «Армия спасения» — это международная христианская и благотворительная организация.

Ранее Байден перепутал украинцев c иранцами во время пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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Марина Совина
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