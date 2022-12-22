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04:25, 22 декабря 2022Мир

Байден перепутал украинцев c иранцами

Президент США Байден перепутал украинцев c иранцами во время пресс-конференции с Зеленским
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден перепутал украинцев c иранцами во время пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Во время своего выступления американский лидер поднял тему работы социального сектора на Украине. «[Необходимо] убедиться, что украинское правительство может продолжать предоставлять основные фундаментальные услуги иранскому народу, такие как здравоохранение, образование и чрезвычайные службы», — сказал глава Белого дома.

Ранее президент США Джо Байден оговорился и поблагодарил американских солдат за эгоизм, который они проявили в войне на Ближнем Востоке. А во время визита в Израиль Байден допустил оговорку на тему холокоста. Он перепутал созвучные в английском языке слова honor («честь», «достоинство») и horror («ужас») в речи о возвращении к мемориальному комплексу Яд Вашем (посвящен истории холокоста).

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Марина Совина
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