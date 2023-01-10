В Белоруссии завершили проверку военнообязанных

Минобороны Белоруссии завершило проверку учетных данных военнообязанных

В Белоруссии завершились мероприятия по проверке учетных данных военнообязанных. Об этом в Telegram сообщило министерство обороны республики.

Сверка данных проводилась с середины октября по декабрь 2022 года. По данным Минобороны, ее прошли более 95 процентов военнообязанных.

«Данная работа позволила уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки», — говорится в сообщении.

В декабре в Белоруссии состоялась внезапная проверка боевой готовности вооруженных сил, проведенная по поручению главнокомандующего Вооруженными силами Белоруссии президента Александра Лукашенко.