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17:44, 10 января 2023Бывший СССР

В Белоруссии завершили проверку военнообязанных

Минобороны Белоруссии завершило проверку учетных данных военнообязанных

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Белоруссии завершились мероприятия по проверке учетных данных военнообязанных. Об этом в Telegram сообщило министерство обороны республики.

Сверка данных проводилась с середины октября по декабрь 2022 года. По данным Минобороны, ее прошли более 95 процентов военнообязанных.

«Данная работа позволила уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки», — говорится в сообщении.

В декабре в Белоруссии состоялась внезапная проверка боевой готовности вооруженных сил, проведенная по поручению главнокомандующего Вооруженными силами Белоруссии президента Александра Лукашенко.

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Алевтина Запольская
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