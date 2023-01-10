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13:44, 10 января 2023Бывший СССР

В Белоруссии сочли агрессивным шагом создание новой польской дивизии

Глава Совбеза Белоруссии назвал агрессивным шагом планы Польши по созданию новой дивизии

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Планы Польши по развертыванию новой дивизии у границ Белоруссии можно рассматривать лишь как агрессивный шаг в отношении Минска, Союзного государства России и Белоруссии, а также Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, его слова передает БЕЛТА.

«Как это можно расценивать? Только как заявку на какую-то агрессию. И разведывательные полеты, и количество проводимых учений — все это не может способствовать миру и безопасности», — сказал Вольфович, отметив, что и Польша, и прибалтийские страны нацелены на милитаризацию.

9 января стало известно, что Польша создаст на востоке страны новую пехотную дивизию, которая будет действовать на территории Подляского воеводства. На вооружение дивизии передадут американские танки Abrams и южнокорейские K-2, самоходные гаубицы производства Польши Krab и Южной Кореи К-9, а также беспилотные системы разведки.

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Василий Мека
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