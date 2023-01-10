Bentley продал рекордное число машин за год в своей истории

Reuters: Bentley продал более 15 тысяч машин в 2022 году

Число проданных машин класса люкс британского автопроизводителя Bentley в 2022 году превысило 15 тысяч. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.

По сравнению с 2021 годом объем продаж вырос на четыре процента. Известно, что тогда количество проданных автомобилей составило 14,6 тысячи. «Это был еще один год непредсказуемости. Бизнес преодолел значительные препятствия и продемонстрировал большую устойчивость, чтобы обеспечить третий год подряд рекордных продаж», — заявил генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк.

Он отметил, что активные продажи наблюдалась по всему миру, кроме Китая. В США, где Bentley является популярной маркой, уровень продаж снизился.

Также отмечается, что внедорожник Bentayga, стартовая цена которого составляет около 150 тысяч фунтов (12,7 миллиона рублей), все еще остается самой продаваемой моделью — на его долю приходится 42 процента общего объема продаж.

Ранее сообщалось, что Rolls-Royce также побил свой рекорд по продажам автомобилей в 2022 году. Согласно информации, количество проданных машин превысило шесть тысяч, что стало рекордным показателем за всю 118-летнюю историю компании.