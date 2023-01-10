Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
01:00, 10 января 2023Экономика

Rolls-Royce продал рекордное за всю свою историю количество машин

Rolls-Royce продал рекордное за всю свою историю количество машин

Фото: Shutterstock

Число проданных автомобилей премиум-класса Rolls-Royce Motor Cars в 2022 году превысило шесть тысяч, что стало рекордным показателем за всю 118-летнюю историю компании, сказано в отчете автогиганта.

По сравнению с 2021 годом объем поставок вырос на восемь процентов. Главными рынками сбыта стали США, на которые пришлась треть проданных машин, Китай и Европа. Всего география поставок составила порядка 50 стран. Средняя стоимость каждого проданного автомобиля составила рекордные 500 тысяч евро.

В компании ожидают, что спрос на автомобили класса люкс сохранится и в 2023 году. Также там отметили, что количество сделанных предварительных заказов на первый серийный электромобиль Spectre «превзошло амбициозные ожидания». Уход с российского рынка, где в год в среднем продавалось по 250-300 автомобилей, был компенсирован ростом спроса в других частях света, подчеркнули в Rolls-Royce. В целом самой востребованной моделью в 2022 году в мире был Rolls-Royce Cullinan, а в Азии — Ghost.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь 2022 года россияне приобрели почти 1700 люксовых автомобилей с пробегом, что на 69 процентов больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны Украины заявило о мощном штурме Соледара российскими войсками
В МИД России заявили о «политическом заказе» США Японии
Семьям пропавших под Соледаром британцев окажут поддержку
Rolls-Royce продал рекордное за всю свою историю количество машин
Плюс-сайз-звезда «Эйфории» показала фигуру в купальнике
В МИД назвали «политический кошмар» Запада
Госдеп заявил о стремлении США изменить динамику боевых действий на Украине
В Совфеде прокомментировали возможные поставки британских танков на Украину
Появились новые подробности о состоянии пережившего остановку сердца игрока NFL
Взрыв в украинском городе Очаков попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.