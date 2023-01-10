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13:57, 10 января 2023Среда обитания

Тысячи жителей российского региона остались без отопления в рекордные морозы

Около четырех тысяч жителей Башкирии остались без отопления в почти 40-градусный мороз

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В Башкирии около четырех тысяч жителей остались без тепла — его подача прекратилась в 867 домах. Причиной аварии стала повышенная нагрузка на сети из-за рекордных морозов, достигавших 40 градусов. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Mash.

В результате инцидента пострадавшие, проживающие в селах Иглино и Нагаево, лишились не только отопления, но и электричества. Автор публикации отметил, что сотрудникам коммунальных служб удалось ликвидировать только часть аварий. Ожидается, что на следующей неделе, согласно прогнозам синоптиков, должно стать теплее.

В январе также стало известно, что в Ноябрьске из-за прорыва в трубе из-под земли забил горячий источник. Протечку обнаружили жильцы аварийного деревянного общежития. За несколько дней протечку не ликвидировали. По словам специалистов, сделать это быстро не удастся из-за мороза, который может разморозить внутридомовую систему отопления. Решением проблемы займутся, когда наступит более теплая погода.

Полина Кислицына
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