Тысячи жителей российского региона остались без отопления в рекордные морозы

Около четырех тысяч жителей Башкирии остались без отопления в почти 40-градусный мороз

В Башкирии около четырех тысяч жителей остались без тепла — его подача прекратилась в 867 домах. Причиной аварии стала повышенная нагрузка на сети из-за рекордных морозов, достигавших 40 градусов. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Mash.

В результате инцидента пострадавшие, проживающие в селах Иглино и Нагаево, лишились не только отопления, но и электричества. Автор публикации отметил, что сотрудникам коммунальных служб удалось ликвидировать только часть аварий. Ожидается, что на следующей неделе, согласно прогнозам синоптиков, должно стать теплее.

В январе также стало известно, что в Ноябрьске из-за прорыва в трубе из-под земли забил горячий источник. Протечку обнаружили жильцы аварийного деревянного общежития. За несколько дней протечку не ликвидировали. По словам специалистов, сделать это быстро не удастся из-за мороза, который может разморозить внутридомовую систему отопления. Решением проблемы займутся, когда наступит более теплая погода.